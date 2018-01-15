جديد المواجهات المسلحة في تعز ... وتفاصيل إنتصارات الجيش الوطني

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية ، اليوم الاربعاء ، مصرعه جراء استمرار المعارك مع قوات الجيش الوطني في الجبهة الشمالية لمدينة تعز في حين تمكنت فيه من تحرير عزلة الهاملي بالكامل في موزع غربا.

وقال مصدر عسكري لـ " سبتمبر نت " ان قوات الجيش الوطني امنت وبشكل كامل منطقة الحوجلة بعد معارك عنيفة اندلعت امس الثلاثاء مع المليشيا الانقلابية والتي حققت خلالها تقدمات ميدانية كبيرة في المنطقة واستعادة السيطرة على عدد من المواقع.

واكد المصدر ان المعارك التي استمرت حتى اليوم الاربعاء اسفرت عن مقتل القيادي الحوثي علي محمد القبيسي المكنى "أبو حيدر" واربعة من مرافقيه جراء استهدافهم بمدفعية قوات الجيش الوطني اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع استعادت السيطرة عليه قوات الجيش الوطني يوم امس بأسفل منطقة عصيفرة.

وفي جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز افاد مصدر ميداني اخر، ان قوات الجيش الوطني حررت عزلة الهاملي شمالي مديرية موزع بالكامل.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" ان قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة المقيصع شمال عزلة الهاملي وتمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على عزلة الهاملي بعد فرار مليشيا الحوثي الانقلابية وتكبدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري .

واضاف ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استولت على مخزن اسلحة كبير في منطقة المقيصع كما استعادت عدد من الاليات العسكرية التي تركتها المليشيا ولاذت بالفرار.

الى ذلك تتواصل معارك التصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية في عديد مواقع بالجبهة الغربية لمحافظة تعز والتي تخوضها قوات الجيش الوطني بشكل يومي وتكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة في عملية استنزاف واسعة.

وشهدت جبهة مقبنة غربي تعز اليوم الاربعاء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي تركزت في جبل المريف والمجعممه والنوبة تخللها قصف مدفعي وتبادل للنيران بمعدلات 14.5 و 12.7 وامدت المواجهات إلى محيط جبل النبيع والبركنة.

وحاولت المليشيا وفقا لمصادر ميدانية الهجوم على تحصينات ابطال الجيش وتحقيق تقدم في منطقة البركنه التي دارت على اعتابها مواجهات عنيفة تكللت بصد الهجوم وتراجع للمليشيا.

في السياق اصيب عدد من المدنيين بحروح طفيفة في منطقة البركنه إثر سقوط قذيفة مدفع B10 على القرى أطلقتها المليشيا من أماكن تمركزها في النوبه عبدلة.

جبهة الضباب غربي تعز هي الاخرى شهدت اشتباكات متقطعة في مناطق الخط الأمامي تركزت في الصياحي وتبة الخلوة ومنطقة الأشعاب. بحسب المصادر.

وقالت ان قوات الجيش الوطني احبطت محاولة تسلل لعناصر المليشيا الانقلابية في المنطقة ذاتها.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للمليشيا الحوثية في وادي حنش غربي جبل هان أدت إلى تدمير طقم ومقتل 2 من عناصر المليشيا كانوا على متنه.

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