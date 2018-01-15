مصادر ميدانية تكشف تطورات الوضع العسكري في جبل (مركوزة) الذي سيطرت عليه المليشيات أمس
مأرب برس -خاص
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

اعلن الجيش استعادة موقع استراتيجي مهم كانت المليشيات الحوثية سيطرت عليه امس الثلاثاء.

ونقل مأرب برس عن مصادر ميدانية في جبهة ناطع محافظة البيضاء قولها بأن الجيش حرر جبل المركوزه بالكامل باسناد طيران التحالف العربي.

واكدت المصادر ، وقوع العديد من عناصر الميليشيات الحوثية في الاسر وبعضهم جرحى.

واشارت ان جثث الميلشيات متناثره على جبال المركوزه وامصرير وسط فرار البقية مخلفين وراهم اسراهم وجثثهم بالإضافة إلى استعادة العديد من الأسلحة و العتاد .

وامس شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في جبل مركوزة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، بعد أيام من تحريره. 

مصادر عسكرية قالت لـ«مأرب برس»، ان «مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على جبل مركوزة الاستراتيجي، بعد أيام أيام من سيطرة قوات الجيش الوطني عليه».

وتحرير القوات الحكومية لجبل «مركوزة» الاستراتيجي مكنها من قطع خطوط امداد المليشيا التي تذهب باتجاه عقبة القنذع بمدرية نعمان.

 

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