من بنعمر إلى ولد الشيخ.. اليمن إلى أين؟
مأرب برس -متابعات
الأربعاء 24 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً


قالت صحيفة عكاظ السعودية إن الوضع في اليمن لايزال شائكاً ومعقدا، رغم المساعي الحثيثة لإيجاد حل سياسي،مشيرة الي أن إعلان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد اعتذاره عن الاستمرار في مهمته لفترة أخرى، على طريقة سلفه المغربي جمال بنعمر يزيد الأمور تعقيدا ويضع الأزمة التي دخلت عامها الرابع أمام سيناريوهات جديدة، أبرزها العودة إلى المربع الأول في أية مفاوضات قادمة.
واضافت الصحيفة في مقال راي نشرته اليوم إلى أن اغتيال الرئيس السابق علي صالح، ومحاولة الحوثيين تفكيك حزب المؤتمر وتمزيقه، وإعلان ولد الشيخ عدم تمديد مهمته، أحداث متلاحقة ستلقي بظلالها على مصالح الشعب اليمني في المرحلة القادمة، وسيحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكبرى في كل ما ستؤول إليه الأوضاع، خصوصاً بعد إعلان التحالف العربي إطلاق حملة كبرى لإغاثة الشعب اليمني.
وتابعت بالقول "ورغم كل هذه الأحداث المتلاحقة، إلا أن كثيرا من المراقبين، يرون أن المنطقة مقبلة على عملية سلام كبيرة ستؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية، بما فيها 2216 وعودة مؤسسات الدولة واستسلام ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وتسالت الصحيفة مااذا ما كانت هنالك طبخة سياسية دولية جاهزة للقضية اليمنية بعد اعتذار المبعوث الأممي سيتولى إدارتها وإنضاجها البريطاني مارتن غريفثت المرشح لخلافة ولد الشيخ؟
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن الأيام الأولى من شهر مارس هي من ستجيب، وهي من ستحدد مستقبل اليمن في ظل عرقلة الحوثي وإيران لكل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

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