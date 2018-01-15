بدعم تركي ..الجيش السوري الحر يتقدم بعفرين

سيطر الجيش السوري الحر،الثلاثاء، على قرية الحمام غرب جنديرس في عفرين على الحدود السورية التركية.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن جنديرس تُعد منطقة ذات أهمية إستراتيجية، حيث تقع على رأس وادٍ يؤدي إلى مدينة عفرين، ومنه تقصف وحدات حماية الشعب الكردية سكان مدينة ريحانلي الحدودية التابعة لولاية هطاي التركية، كما تمثل جنديرس أهمية كبيرة للمراحل القادمة من عملية غصن الزيتون.

وجدد الطيران التركي غاراته الجوية على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية على التلال والجبال المرتفعة في محيط عفرين بريف حلب.

في الأثناء، يواصل الجيش التركي إرسال المزيد من القوات الخاصة والآليات والدبابات إلى جبهات القتال في منطقة عفرين، في حين تواصل المدفعية الثقيلة والمقاتلات التركية قصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن القوات التركية تركز على ترسيخ السيطرة وتأمين المناطق التي سيطرت عليها من القوات الكردية، إلى جانب فتح ممرات آمنة لاستقدام قوات إضافية تمهيدا لتنفيذ مراحل متقدمة من عملية غصن الزيتون.

الى ذلك أعلنت السلطات التركية ، الثلاثاء، بعض النقاط الواقعة على الحدود مع سوريا في قضاء قرقخان، بولاية هطاي جنوبي البلاد، "منطقة أمنية خاصة" لمدة 15 يوما.

وقال بيان صادر عن "قائمقامية" القضاء، إن القرار جاء بأمر من ولاية هطاي، حيث أوضح أنه بموجب القرار يحظر دخول الأشخاص والعربات إلى المنطقة، باستثناء القاطنين فيها ومركباتهم الخاصة، وذلك اعتبارا من الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (05.00 تغ) من غد الأربعاء، وحتى الساعة 08.00 بتاريخ 7 فبراير المقبل.

وبحسب البيان، فإنه يحظر دخول الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية إلى المناطق التي تم إعلانها منطقة أمنية خاصة، خلال المدة المحددة، أو التقاط مشاهد منها، أو إجراء حوارات وبث منها، خلال تلك الفترة.