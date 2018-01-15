قيادي في قاعدة اليمن يدعو لشن هجمات ضد اليهود

قال موقع سايت الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن قياديا بارزا في فرع تنظيم القاعدة باليمن دعا إلى شن هجمات على اليهود بسكاكين وسيارات ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقل سايت عن تسجيل مصور نشرته مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أن خالد باطرفي، الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في فرع التنظيم باليمن بعد قاسم الريمي، حذر أيضا أي مسلم من التنازل عن أي جزء من القدس.

ونقل سايت عن باطرفي قوله في التسجيل الذي تبلغ مدته 18 دقيقة ويحمل عنوان “واجبنا تجاه قدسنا” إن على كل المسلمين داخل الأرض المحتلة قتل كل يهودي بدهسه أو طعنه أو ياستخدام أي سلاح ضده أو حرق منزله.

وأضاف باطرفي أن على كل مسلم أن يعرف أن “الأمريكيين والغرب الكافر وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا” هم السبب الرئيسي لوجود اليهود في فلسطين.

وأثار ترامب غضب المسلمين الشهر الماضي عندما أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الذي يقوم بجولة في المنطقة، أمس الاثنين، إن السفارة الأمريكية ستنتقل من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019.

وكان باطرفي أحد نحو 150 عضوا مسجونا من القاعدة فروا عندما استولى التنظيم على مدينة المكلا الساحلية في اليمن عام 2015. وترى الولايات المتحدة أن فرع القاعدة باليمن هو أحد أخطر أفرع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.