بن دغر: تعز بوابة النصر و بتحريرها ينهزم الانقلاب 
مأرب برس-متابعات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن عملية تحرير تعز أولوية ملحة لدى القيادة السياسية، باعتبار" تعز روح الجمهورية ورائدة النضال الوطني والتغيير المنشود وبوابة النصر و بتحريرها ينهزم الانقلاب حتماً".

وأكد بن دغر اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة، وانها تسعى لتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين المدنيين وانتظام صرف مرتبات موظفي محافظة تعز نهاية كل شهر بانتظام .

وأدان رئيس الوزراء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء محافظة تعز من حصار وقصف وتنكيل من قبل الميليشيا الحوثية بشنهم الحرب الظالمة على المدينة، وتدمير البنية التحتية واستهداف الأطفال والنساء .

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء،محافظ تعز، أمين أحمد محمود بعدن وفق ما جاء بوكالة سبأ الرسمية.

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