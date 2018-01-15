وثيقة تفضح سيطرة الحوثي على المنظمات الأممية

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، عبدالكريم ثعيل: إن الميليشيات الحوثية فرضت سيطرتها على المنظمات الأممية العاملة في مناطق الانقلاب، بحيث لم تسمح لها بالتحرك وتغطية الأحداث الميدانية إلا تحت توجيهاتها، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الانقلابيين، ويطعن في مصداقية المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ويضعها في خانة دعم وترويج الانقلاب.

وأضاف ثعيل في تصريح صحفي لـ«الوطن» «بصفتي ناشط ومتابع ورئيس للمجلس العام في اليمن، وعملت على التنسيق مع عدد من المنظمات في البلاد، أؤكد أن المنسق الأممي في اليمن للشؤون الإنسانية ماكغو لدريك، بات يعمل تحت ضغوط كبيرة من جانب الحوثيين».

وأكد ثعيل على وجود ملفات فساد كبيرة أوقعته في شراكة مع الحوثيين،مشيرا إلى وجود مئات الملايين من الدولارات المخصصة للإغاثات تم العبث بها بين الميليشيا بالتشارك مع ماكغو لدريك، مؤكدا أن الأخير لا يستطيع إدانة الحوثيين أو انتقادهم، ومطالبا بضرورة اختيار شخصية أخرى نزيهة وبعيدة عن الشبهات.

وأوضح أن الوثيقة المسربة كشفت المستور، وأكدت صدق المعلومات التي تحدثت عن التواطؤ المفضوح بين الشخصيات الأممية والحوثيين، وتعمد هذه المنظمات تجنب توجيه الاتهامات للميليشيات بسبب خضوعها الكامل لتوجيهاتها.

ولفت ثعيل إلى تعمد الموظفين والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تجاهل المناطق المحررة من سيطرة الانقلاب، وعدم فتح مكاتب فيها، وحصر عملهم في العاصمة وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وهو ما يعكس خضوعهم للإقامة الجبرية، وعدم التحرك إلا بتوجيهات حوثية، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي حدثت في العاصمة تجاوزت 50 ألفا ولم يتم التطرق إليها ولو بتقرير واحد.