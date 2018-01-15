القوات الحكومية تعلن السيطرة على عدد من الأحياء والمواقع شمال مدينة تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير عدد من الأحياء والمواقع شمال مدينة تعز، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط ان قوات الجيش الوطني تمكنت من اجتياز خطوط التماس مع عناصر المليشيا الحوثية وتأمين مكتب البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة إثر مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

وأشار الى المعارك أدت إلى مقتل 12 وإصابة 25 من الحوثيين، بالاضافة الى اعطاب طقم ومدرعة تابعة للمليشيا الانقلابية.

وأكد البحر ان مدفعية الجيش الوطني اليوم استهدفت مواقع مليشيا الحوثي اسفل عصيفرة قرب تبة حميد وشمال محطة الكهرباء في الحوجلة وجبل الوعش شمال المدينة .