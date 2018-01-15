مسئول سعودي : عشرات الآلاف من فرص العمل تنتظر اليمنيين
مأرب برس -متابعات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، ان خطة العمليات الانسانية الشاملة ستساهم في توفير عشرات الآلاف من فَرْص العمل المباشرة في المشاريع التي ستنفذ او فرص عمل غير مباشرة للأبناء اليمن.

وقال آل جابر " المشرف العام على ملف إعادة الإعمار في اليمن ان خطة العمليات الانسانية الشاملة تشمل محافظات اليمن دون استثناء او تمييز ، ومشاريع توسعة مواني المخا وعدن والمكلا والجسر الجوي وفتح منفذي الخضراء والوديعة ، وتحسين الطرق هدفها الوصول ومساعدة جميع ابناء اليمن اينما كانوا .

وكان قد اشار السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن الميليشيات الحوثية تسببت في تدمير اليمن ونهب مقدراته، مشددا على أن التحالف يعمل على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ولفت آل جابر إلى أن الخطة الإنسانية تتجاوز الأهداف المالية، في وقت تم تخصيص نحو 70 مليون دولار للمساعدات العاجلة إلى اليمن.

 

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