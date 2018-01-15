أجهزة الأمن تحبط عملية تهريب اسلحة ومخدرات للمليشيات الحوثية
مأرب برس-متابعات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الى ميليشيات الحوثي في صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مدير إدارة العلاقات العامة بشرطة أمن محافظة مأرب العقيد لطف الدحومه ان قوات الأمن ضبطت مساء أمس الأحد 86 كيلو من الحشيش والمخدرات كانت على متن سيارة صالون في نقطة نجد على خط مأرب البيضاء حيث كانت متجهة إلى صنعاء.

وأضاف العقيد لطف ان قوات الأمن ضبطت يوم الجمعة الماضية كمية كبيرة من الذخائر وأكثر200 قطعة آلي (كلاشنكوف) كانت في طريقها لميلشيات الانقلاب .

وأكد ان قوات الأمن تبذل جهود أمنية كبيرة لتأمين محافظة مأرب.

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