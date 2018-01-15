الحكومة اليمنية تكذب «ولد الشيخ» وتكشف حقيقة الاتفاق على استئناف المحادثات مع الحوثيين

كذبت الحكومة اليمنية تصريحات المبعوث الاممي السابق اسماعيل ولد الشيخ، لتؤكد على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي عدم الاتفاق على مشاورات سياسية مباشرة مع جماعة الحوثيين.

وكان ولد الشيخ أحمد، قد اعلن ليل الأحد، تجاوب كل أطراف النزاع اليمني مع جهوده الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام.

وقال المخلافي في تصريح صحفي عن ضرورة وجود خطوات عدة قبل استئناف المشاورات، قائلاً: «إلى الآن لا يوجد أي اتفاق على مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيبن».

ولفت الى احتمال أن تكون تصريحات المبعوث الدولي «فُهمت خطأً». وأضاف: «ما زالت أمامنا أمور كثيرة قبل أن تتوافر إمكانية المحادثات المباشرة»، موضحاً: «ربما ما يقصده المبعوث الدولي هو لقاؤه المباشر مع الحوثيين، الذي ربما يتم قريباً خارج اليمن بعد انقطاع دام أشهراً طويلة منذ أيار (مايو) الماضي، وإطلاق النار عليه في آخر زيارة له صنعاء».

ودعا المبعوث الدولي الذي طلب إعفاءه من مهامه أمس، أطراف النزاع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف السانحة للانتظام التام في العملية السياسية بنيات حسنة، في حين لم يكشف ولد الشيخ أي تفاصيل حول مكان عقد المشاورات وزمانها.