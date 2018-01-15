الحوثيون يشنون هجوما عنيفا لاستعادة جبل «مركوزة» بناطع والقوات الحكومية تعلن إفشال الهجوم

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في جبل مركوزة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، بعد أيام من تحريره.

مصادر عسكرية قالت لـ«مأرب برس»، ان «مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على جبل مركوزة الاستراتيجي، بعد أيام أيام من سيطرة قوات الجيش الوطني عليه».

وتحرير القوات الحكومية لجبل «مركوزة» الاستراتيجي مكنها من قطع خطوط امداد المليشيا التي تذهب باتجاه عقبة القنذع بمديرية نعمان.

وفيما أكدت المصادر تمكن مليشيا الحوثي من استعادة «مركوزة» بعد إجبار القوات الحكومية على التراجع الى المواقع الخلفية، أعلن موقع «26 سبتمبر»، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، تمكن قوات الجيش الوطني من التصدي للهجوم واجبار المليشيا على الفرار دون ان تحقق أي تقدم ميداني.

وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.