الجيش يحبط محاولة تسلل عناصر انقلابية الى مواقعه ويكبدهم قتلى وجرحى

تصدت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الثلاثاء لمحاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي مارب.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت” ان عناصر المليشيا الانقلابية حاولت التسلل في الساعة الثانية من فجر اليوم على مواقع قوات الجيش الوطني في الزبير بميسرة الجبهة.

واعقب الهجوم مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية استمر لعدة ساعات رافقها قصف مدفعي متبادل.

وتمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الانقلابية واجبرتها على التراجع والفرار بعد ان تكبدت عددا من القتلى والجرحى في صفوفها.