الجيش يحبط محاولة تسلل عناصر انقلابية الى مواقعه ويكبدهم قتلى وجرحى
مأرب برس -تغطيات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

تصدت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الثلاثاء لمحاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي مارب.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت” ان عناصر المليشيا الانقلابية حاولت التسلل في الساعة الثانية من فجر اليوم على مواقع قوات الجيش الوطني في الزبير بميسرة الجبهة.

واعقب الهجوم مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية استمر لعدة ساعات رافقها قصف مدفعي متبادل.

وتمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الانقلابية واجبرتها على التراجع والفرار بعد ان تكبدت عددا من القتلى والجرحى في صفوفها.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال