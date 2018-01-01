تعرف على اسعار صرف 14 عملة اجنبية مقابل الريال اليمني اليوم
مأرب برس -عملات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

اسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم الإثنين 22 / يناير/ 2018 

أسعار البيع

الدولار:430

الريال السعودي: 113

الدرهم الإماراتي: 115

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

 الجنيه المصري: 20

اليورو: 520

دينار أردني:570

دينار كويتي:1200

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

فرنك سويسري:350

رينجيت ماليزي:75

رمبي صيني:50,66

 

 أسعار الشراء

الدولار:440

الريال السعودي: 116 

الدرهم الإماراتي: 117

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

 الجنيه المصري: 25

اليورو: 580

دينار أردني:590

دينار كويتي:1400

جنيه استرليني:660

ليرة تركي:90

فرنك سويسري:400

رينجيت ماليزي:80

رمبي صيني:52,74

ملاحظة /الاسعار غير ثابتة تتغير وتختلف .

 

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