تعرف على اسعار صرف 14 عملة اجنبية مقابل الريال اليمني اليوم

اسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم الإثنين 22 / يناير/ 2018
أسعار البيع
الدولار:430
الريال السعودي: 113
الدرهم الإماراتي: 115
الريال العماني: 1050
الريال القطري: 105
الجنيه المصري: 20
اليورو: 520
دينار أردني:570
دينار كويتي:1200
جنيه استرليني:540
ليرة تركي:80
فرنك سويسري:350
رينجيت ماليزي:75
رمبي صيني:50,66
أسعار الشراء
الدولار:440
الريال السعودي: 116
الدرهم الإماراتي: 117
الريال العماني: 1070
الريال القطري:113
الجنيه المصري: 25
اليورو: 580
دينار أردني:590
دينار كويتي:1400
جنيه استرليني:660
ليرة تركي:90
فرنك سويسري:400
رينجيت ماليزي:80
رمبي صيني:52,74
ملاحظة /الاسعار غير ثابتة تتغير وتختلف .
قناتنا في تليجرام
|تعليقات: