الحكومة تكشف حقيقة موافقتها على البدء بمشاورات مع الانقلابيين وترد على ولد الشيخ

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي عدم الاتفاق على مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

واعلن ولد الشيخ أحمد، ليل الأحد، تجاوب كل أطراف النزاع اليمني مع جهوده الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام.

و تحدث المخلافي في تصريحات صحفية اعن ضرورة وجود خطوات عدة قبل استئناف المشاورات، قائلاً: «إلى الآن لا يوجد أي اتفاق على مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة اليمنية والمتمردين» الحوثيين، لافتاً إلى احتمال أن تكون تصريحات المبعوث الدولي «فُهمت خطأً».

وأضاف: «ما زالت أمامنا أمور كثيرة قبل أن تتوافر إمكانية المحادثات المباشرة»، موضحاً: «ربما ما يقصده المبعوث الدولي هو لقاؤه المباشر مع الحوثيين، الذي ربما يتم قريباً خارج اليمن بعد انقطاع دام أشهراً طويلة منذ أيار (مايو) الماضي، وإطلاق النار عليه في آخر زيارة له صنعاء».

ودعا المبعوث الدولي الذي طلب إعفاءه من مهامه أمس، أطراف النزاع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف السانحة للانتظام التام في العملية السياسية بنيات حسنة، في حين لم يكشف ولد الشيخ أي تفاصيل حول مكان عقد المشاورات وزمانها.

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، على أن بلاده تعمل مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

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