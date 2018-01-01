انتصارات ساحقة تكسب قوات الشرعية تفوقا عسكريا وتعزل الحوثيين في معقلهم

اعلن الجيش الوطني سيطرة القوات على كافة المنافذ البرية لمحافظة صعدة وعزل الميليشيا بالكامل.

وقال قائد محور صعدة اللواء عبيد الاثلة "أن الانتصارات متتابعة في جميع جبهات صعدة سيما بعد السيطرة الكاملة على جبال عليب المطلة على سوق البقع وجبال رشاحة وعمود السعراء، أما المنافذ البرية فهي تحت سيطرة الجيش الوطني منذ البداية وهذا يشكل ضغطاً كبيراً".

وأضاف في تصريح نقلته "البيان" الإمارتية "أن الانتصارات الأخيرة مثلت عزلاً تاماً للميلشيات تمهيداً لتحرير باقي المحافظة، وصعدة كما يعلم الجميع هي قاعدة انطلاق الحوثي وكل شبر يتحرر منها هو كارثة بالنسبة لميليشيا الحوثي الإيرانية".

من جهته أشار العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس حدود في مديرية باقم شمال صعدة "أن قوات الجيش الوطني تحكم السيطرة على المنافذ منذ بداية المواجهة مع الميليشيا".

وقال "المنافذ البرية التي تحكم قوات الجيش الوطني السيطرة عليها هي منفذ البقع ومنفذ علب وهما المنفذان الوحيدان اللذان يربطان محافظة صعدة بالسعودية".

وأشار العميد قروش إلى أن الجيش استطاع التوغل في مديريات المحافظة لمساحات واسعة، حيث وصل في مديرية إلى 15 كيلومتراً بعد منفذ علب البري والشريط الحدودي وفي جبهات ثانية مثل البقع وصلت ألوية الجيش الوطني إلى مسافات تقدر بـ 40 كيلومتراً والتحمت مع جبهة الجوف في خب والشعف".

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