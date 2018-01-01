الحوثي يحرم اليمنيين من الإغاثة الصحية

قررت ميليشيا الحوثي منع 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرته دون الموافقة المسبقة على أنشطتها.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها تعميماً إلى جميع مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، يقضي بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم وعددها 36 منظمة، بحجة أنها لا تعمل منفردة، بعيداً عن وزارة الصحة.

وألزم التعميم المذيل بتوقيع القيادي الحوثي عبدالعزيز الديلمي، والمعين من قبل المليشيات وكيلاً لوزارة الصحة، تلك المنظمات بعدم التحرك إلا تحت إشراف وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة المليشيات، وهو مبرر لنهب المساعدات الإغاثية لتمويل "المجهود الحربي"، وحرمان المستحقين منها.

ويقوم المتمردون بعقاب أي منظمة إغاثية لاترضخ لضغوطهم وتوجيهاتم بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبهاالإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب.

وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت اعتداءات متنوعة على مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها خلال الفترة بين عامي 2015 و2017؛ وقال المركز أن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، كما هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و286 شحنة مساعدات.