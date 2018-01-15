إحصائية مروعة للجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في صنعاء خلال 2017  



رصد تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، 2024جريمة وانتهاكاً ضد المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال العام 2017م، ووصفه بـ«العام الأسود».

وأوضح التقرير، أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات_الحوثي، ضد المدنيين في صنعاء، تشمل 27 انتهاكا تبدأ بالانتهاكات المتعقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثمَّ الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة.

واستند التقرير الصادر عن وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي (غير حكومي)، على رصد يومي لفرق ميدانية، خاصة بالمركز خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى ديسمبر 2017، والتي قال إنها تعمل «في ظروف غاية في الخطورة ويتم الحصول على المعلومات بشكل حذر للغاية».

وسجل 159 حالة قتل بين المدنيين في صنعاء خلال العام الماضي، منها 84 حالة، و236 حالة إصابة برصاص الحوثيين، حدثت في شهر ديسمبر الماضي، حين استهدفت جماعة الحوثي سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء بقذائف الدبابات.

وأوضح أن حصيلة القتلى هي للمدنيين فقط، فيما لم يتم رصد قتلى المواجهات من الميليشيا والقوات الموالية للرئيس الراحل والتي حدثت في صنعاء وانتهت بمقتل صالح، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن حالات الاختطاف جاءت في مقدمة الانتهاكات، بعدد 415 حالة اختطاف، ثمَّ حالات الإصابة برصاص الميليشيا 216 حالة و159 حالة قتل عمد أرتكبت بحق المدنيين.

ووفق التقرير، فقد شهد العام الماضي تجنيد 133 طفلاً للقتال في صفوف الحوثيين بعض هؤلاء الأطفال عادوا جثثاً هامدة إلى أهاليهم، كما أجبرت الميليشيا 128 شخصاً على مغادرة منازلهم إما لاستخدامها في الاشتباكات أو قامت بالاستيلاء عليها، والاعتداء على 127 شخصاً

وسجل التقرير اعتداء ميليشيا الحوثي على 118 منشأة سكنية وطردت من الوظيفة العامة 106 أشخاص، وفرضت 45 نقطة تفتيش، وكذا مصادرة 118 من المنشآت السكنية، وفصلت وأقصت 106 من الموظفين في وظائف عامة، إلى جانب المصادرة والاعتداء بحق 98 محلاً تجارياً، واستهدفت صحافيين إلى جانب السيطرة على 20 مقراً حزبياً.

ورصد التقرير 19 حالة اعتداء على المال العام، ووضعت ميليشيا الحوثي الإيرانية 30 شخصاً قيد الإقامة الجبرية، وصادرت المال الخاص بحق 25 شخصاً، واعتدت على 17 مرفقاً صحياً، كما صادرت واعتدت على 33 وسيلة نقل.