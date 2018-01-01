دمج قيادات عسكرية انضمت للشريعة في الوية الجيش الوطني  



كشف مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن يوسف الشراجي، أن القيادات العسكرية التي انضمت للشرعية سيتم دمجها في ألوية الجيش الوطني، كل في الموقع والجبهة التي انضم إليها، موضحاً أن الخلاف السابق معهم كان وطنيا وليس شخصيا.

ونقلت صحيفة عكاظ عن الشراجي إن القيادات الكبيرة أو الميدانية التي انضمت أو سوف تنضم إلى الشرعية ستكون جزءا من الجيش اليمني، لتحقيق هدف استعادة الدولة وإيقاف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي. وشدد على أن الدفاع عن الوطن ليس حكراً على أحد، لكنه واجب على كل يمني، مؤكدا أن الجميع اكتوى بنار هذه الميليشيات الإرهابية.

وأضاف الشراجي، أن الجميع رد عقب اغتيال الرئيس السابق علي صالح، أن هذه الميليشيات لا عهد لها ولا ميثاق، لافتاً إلى أن انضمام قيادات حزب المؤتمر إلى الشرعية ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى العسكري والعملياتي، وسيعري الميليشيات التي كانت تتخذها غطاء لجرائمها.

وكان القيادي الحوثي، ناجي جار الله أبوصالح، قائد المحور الشرقي للميليشيات الحوثية قد أعلن انضمامه أمس لقوات الشرعية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، مع عدد من المسلحين المرافقين له، وهو ثاني قيادي حوثي ينشق عن الميليشيات في الجوف خلال أقل من 24 ساعة، بعد القيادي علي المظفري.