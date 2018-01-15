أكدت تركيا أن عملياتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية على الحدود مع سوريا لن تؤثر إلا" بشكل محدود على اقتصادها القوي بما يكفي".

وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي إن العملية العسكرية التي شنتها أنقرة على مسلحين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة في منطقة عفرين السورية سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد والميزانية في تركيا.

وأضاف "لا ينبغي أن يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم للصحفيين أمس الأحد إن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي ولا يتأثر بعمليات مثل غصن الزيتون، وأكد أن الاقتصاد سيواصل النمو بقوة.

وأضاف "اذهبوا إلى مراكز التسوق والمناطق التجارية والمناطق المزدحمة بالمواطنين في تركيا ستجدون أن الحياة مستمرة بشكل طبيعي".

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت مساء السبت انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين بهدف تأمين الحدود التركية و"القضاء على الإرهابيين" من دون إلحاق أضرار بالمدنيين.