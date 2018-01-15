قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة بتعز
مأرب برس-متابعات
الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

هاجمت قوات الجيش الوطني ،الإثنين، مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي موزع والمخا غربي تعز.

ونقل موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على ما تبقى من مواقع المليشيا في موزع والمجا من عده محاور اعقبه معارك ضارية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة على مناطق النجيبة والمشقر والشاذلية والعقمة والكديحة وجوفين.

واسفرت المعارك عن مصرع 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار من المواقع.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والآليات القتالية.

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