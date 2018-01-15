عاجل: الأمم المتحدة تعين مبعوثا جديدا لها الى اليمن خلفا لولد الشيخ.. من هو المبعوث الجديد؟
مأرب برس ـ خاص
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 11 مساءً

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، تعيين البريطاني مارتن غريفثتس مبعوثاً جديداً الى اليمن خلفاً للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ.

وكان ولد الشيخ قد ابلغ الامم المتحدة في وقت سابق عن نيته عدم مواصلة مهمته في اليمن.

السيرة الذاتية لمارتن غريفثس:

وسيط دولي كبير وأول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام. من عام 1999 إلى عام 2010 كان المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف (hd) حيث تخصص في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا. بين عامي 2012 و 2014 خدم في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة في سوريا كمستشار للوساطة لكوفي عنان ونائب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا. وكان مارتن أيضا أحد المؤسسين لشركة إنتر ميديات، وهي مؤسسة خيرية مقرها لندن تعمل على حل النزاعات والتفاوض والوساطة.

كما عمل في الخدمة الدبلوماسية البريطانية ولمنظمات إنسانية دولية مختلفة بما في ذلك اليونيسف، إنقاذ الطفولة والعمل و المعونة. وفي عام 1994، أصبح مدير إدارة الشؤون الإنسانية في جنيف وعمل نائبا لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة في نيويورك. كما شغل منصب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة في منطقة البحيرات الكبرى والمنسق الإقليمي للأمم المتحدة في البلقان برتبة أمين عام مساعد للأمم المتحدة.

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