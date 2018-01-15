فتح يستنكر منع الحوثيين منظمات الاغاثة من القيام بعملها
مأرب برس-متابعات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 مساءً

استنكر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منع مليشيات الحوثي الانقلابية 36 منظمة اغاثية دولية من العمل في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ومنع تنقلها بين تلك المحافظات.

وحمل مليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تردي الاوضاع الانسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم،مؤكدا ان الوضع الانساني لا يحتمل وضع التعقيدات والعراقيل أمام المنظمات الاغاثية.

وأعتبر الوزير فتح ان تلك التصرفات التي تمارسها المليشيات مخالفة لكافة القوانين الدولية والانسانية وتقويض العمل الانساني وتسهم في تردي الأوضاع حسب ما جاء بوكالة سبأ الرسمية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية كاملة وتحديد مواقف واضحة من ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الاعمال الانسانية في اليمن.

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