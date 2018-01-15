الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، مقتل أحد جنودها في معارك ضد ميليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعلن مقتل «العريف أول ‎عبد الله محمد أحمد الدهماني، أحد أبطالها بقواتها المشاركة في عملية تحرير الساحل الغربي بمحافظة الحديدة»، دون مزيد من التفاصيل.

وتدور معارك ضارية في مديريتي الخوخة وحيس بين الحوثيين والقوات الحكومية، المسنودة بقوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية وتشترك فيه الإمارات، منذ 26 مارس/ آذار 2015.

وأفادت إحصاءات سابقة لوسائل إعلام اماراتية بمقتل 55 ضابطا وجنديا إماراتيا منذ بدء عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عمليات التحالف باليمن.

وخلّفت الحرب أوضاعا معيشية متردية للغاية، حيث بات قرابة 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.