المخلافي: الحوثيون لم يثبتوا أبداً أنهم شركاء سلام

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي " أن الحوثيين لم يثبتوا أبدا أنهم شركاء سلام، والأدلة واضحة على ذلك وتتجلى يوميا بما يفعلونه في اليمن كما أن صواريخهم ما زالت تطلق حتى اليوم على أراضي المملكة العربية السعودية."

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي ،اليوم الاثنين، في موسكو " إن الحرب قد فرضت على اليمنيين ولم يختاروها بإرادتهم و أن الحرب فرضها الحوثيون عندما بدأوا بانقلابهم حين اجتاحوا العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية " .

وأكد الوزير اليمني أن الحكومة اليمنية متمسكة بالسلام المبني على المرجعيات المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة في مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة وعبر الأمم المتحدة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في اليمن أصبح أكثر تعقيدا بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ووصف جريمة الحوثيين بالـ "البشعة" الهدف منها عرقلة جهود السلام .

كما أكد لافروف أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع جهود السلام مشددا على انه لا يوجد هناك حل بديل عن الحوار اليمني لتحقيق السلام، وهو موقف اشترك فيه مع الحكومة اليمنية الشرعية وان روسيا ستدعم جهود الحل السياسي .