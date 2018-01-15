المخلافي: الحوثيون لم يثبتوا أبداً أنهم شركاء سلام
مأرب برس-متابعات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي " أن الحوثيين لم يثبتوا أبدا أنهم شركاء سلام، والأدلة واضحة على ذلك وتتجلى يوميا بما يفعلونه في اليمن كما أن صواريخهم ما زالت تطلق حتى اليوم على أراضي المملكة العربية السعودية."

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي ،اليوم الاثنين، في موسكو " إن الحرب قد فرضت على اليمنيين ولم يختاروها بإرادتهم و أن الحرب فرضها الحوثيون عندما بدأوا بانقلابهم حين اجتاحوا العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية " .

وأكد الوزير اليمني أن الحكومة اليمنية متمسكة بالسلام المبني على المرجعيات المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة في مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة وعبر الأمم المتحدة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في اليمن أصبح أكثر تعقيدا بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ووصف جريمة الحوثيين بالـ "البشعة" الهدف منها عرقلة جهود السلام .

كما أكد لافروف أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع جهود السلام مشددا على انه لا يوجد هناك حل بديل عن الحوار اليمني لتحقيق السلام، وهو موقف اشترك فيه مع الحكومة اليمنية الشرعية وان روسيا ستدعم جهود الحل السياسي .

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال