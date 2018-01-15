تحذيرات عسكرية من تحول «لحج» الى منطقة مفتوحة للتهريب

حذر قيادي عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة من تحول مناطق السواحل الغربية بمديرية المضاربة ورأس العارة إلى مناطق مفتوحة للتهريب بكافة أشكاله، من القرن الأفريقي إلى الداخل اليمني، وهذا مؤشر ينذر بالخطر.



وطالب النقيب أحمد علي الشبيقي الحكومة وقيادة محافظة لحج ومديريات الصبيحة بـ"وضع حد لظاهرة التهريب في المنطقة وعلى طول امتداد الساحل الغربي من باب المندب حتى العاصمة عدن، كون المنطقة مفتوحة لتهريب الأدوية والخمور والمخدرات والأسلحة وكل المحظورات، الأمر الذي ينذر بكارثة".



واستغرب الشبيقي في تصريح لـ«الأيام» من "الصمت المطبق تجاه ما يحدث من عمليات تهريب، ولا يستبعد في نفس الوقت تهريب أسلحة لتنظيمات مسلحة إرهابية لزعزعة أمن واستقرار الوطن".



وقال: "نحن عملنا اللازم بجهودنا الذاتية في ظل صمت رسمي مطبق، وكلفنا نقطة أمنية بمديرية طور الباحة بمنطقة الفجرة، تابعة للواء 17 مشاة بقيادة صالح عوض العطري، وقدمنا كل مقترحاتنا لمواجهة هذه المشكلة، ونطالب محافظ لحج قائد اللواء 17، وقادة الدولة والحكومة الوقوف تجاه هذه المشكلة، خصوصا بعد تأكدنا من استخدام الخط للتهريب، وإمداد المليشيات لإطالة الحرب".