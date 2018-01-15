الحوثيون يفرجون عن 206 مؤتمري ويطالبون البقية بضمانات

أعلنت جماعة الحوثيين الإفراج عن 206 أشخاص من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت وكالة «سبأ» للأنباء، التابعة للحوثيين، إن المفرج عنهم هم «من الموقوفين على خلفية أحداث ديسمبر الماضي»، في إشارة إلى المدنيين من حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأشارت إلى أن الإفراج جاء بناءً على قرار «العفو العام» الصادر عن الجماعة أواخر ديسمبر المنصرم.

ونقلت عن وزير الداخلية في حكومة الجماعة، عبدالحكيم الماوري، قوله «تم الإفراج عن كافة المحتجزين من المدنيين وسيتم الإفراج عن الموقوفين العسكريين خلال اليومين القادمين».

وأضاف «سيتم الإفراج عن المحتجزين من العسكريين بالتنسيق مع وحداتهم العسكرية، وهناك ضمانات من الموقوفين...بالابتعاد عن كلما يسيء إلى الوطن».

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية لصالح والحوثيين، نهاية الشهر الماضي في صنعاء، وانتهت بعد مقتل صالح في 4 ديسمبر.