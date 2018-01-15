تدشين العام التدريبي الجديد للواء 117 وقوات الامن الخاصة لمحافظة البيضاء في معسكر ام ريش
مأرب برس-متابعات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

دشن اللواء 117 عامة التدريبي الجديد ٢٠١٨ ، بعرض عسكري شمل قوات اللواء وقوات الامن الخاصة لفرعي البيضاء ورداع اليوم الاثنين في معسكر ام ريش مديرية الجوبه بمحافظة مأرب.

 وفي التدشين الذي حضره وكيل اول محافظة البيضاء العميد خالد العواضي، القى قائد محور البيضاء قائد اللواء 117 العميد ركن عبد الرب الاصبحي كلمة هنأ فيها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني .

 وأوضح العميد الاصبحي ان الجيش الوطني اصبح اليوم اكثر من اي وقت مضى قادرا على اداء مهامه القتالية ضد اعداء الوطن الذين عاثوا في البلاد فسادا وعبثوا بمقدرات الدولة التي سطوا عليها ونهبوا كل مؤسساتها وافرغوها من محتواها.

  من جهته اشاد وكيل اول محافظة البيضاء العميد خالد العواضي بالاداء المتميز لمنتسبي اللواء 117 وقوات الامن الخاصة لفرعي البيضاء ورداع.

وأكد العواضي ان الجيش الوطني والامن هم الصخرة التي تتحطم عليها اطماع المليشيات الانقلابية وبهم تتحقق امال الشعب ،مضيفا "خاصة ونحن بصدد انطلاق عملية عسكرية واسعه لتحرير محافظة البيضاء من المليشيات الحوثية الانقلابية".

و اثنى العواضي على منتسبي اللواء وقيادتهم التي احتوت في المعسكر أفراد من كافة المحافظات، معربا عن سعادته لهذا التنوع والاندماج الذي اعتبره يؤكد توحد الشعب اليمني ضد الانقلابيين ومشروعهم الكهنوتي البغيض.

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