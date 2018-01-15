حزب يمني ينتخب قيادة جديدة ويعلن موقفا من الشرعية

عقدت اللجنة المركزية وقيادات الفروع لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن اليوم الاثنين بالعاصمة عدن اجتماعها الاستثنائي، واتخذت عدد من القرارات الهامة الخاصة بإعادة ترتيب اوضاع الحزب واستئناف نشاطه وانتخاب قيادة مؤقتة.

ونتج الاجتماع عن انتخاب اشرف على محمد رئيساً للجنة المركزية للحزب بهدف الاعداد للمؤتمر القطري الخامس، كما اتخذت اللجنة المركزية وقيادات الفروع عددا من القرارات بحق عدد من المخالفين للنظام الداخلي للحزب بالإجماع الحزبي.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع على وقوف الحاضرون صفا واحد لمواجهة قوة التمرد ولانقلاب وعلى استمراريه الوقوف مع الشرعية ممثلة بقيادة الرئيس هادي ورئيس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر.

كما أكدت اللجنة المركزية الوقوف في خندق واحد مع ابطال الجيش الوطني من اجل استكمال التحرير واعادة الشرعية والعمل مع جميع القوى السياسية المؤيدة للشرعية من اجل تعزيز الثقة والخروج بالوطن الى بر الأمان.

وتقدمت اللجنة المركزية بالشكر والعرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة لما تقومان به من تقديم العون سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي.

وعبر الحاضرون عن تفاؤلهم باللقاء الذي جمع قيادة التجمع اليمني للإصلاح بكل من سمو الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد الذي انعكس ايجابيا في الأوساط السياسية وقطع الشك باليقين لدى جميع القوى السياسية بما فيهم التجمع اليمني للإصلاح على أنهم عازمين على القضاء على الانقلاب وإعادة مؤسسات الدولة وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

كما طالبت اللجنة المركزية وقيادات الفروع رئيس الجمهورية والتحالف العربي بسرعة فك الحصار عن تعز وتقديم العون اللازم من اجل استكمال التحرير لبقية المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الحوثيين، وكذا مطالبة الوزراء بتخفيف المعاناة عن المواطنين وسرعة صرف مرتبات افراد الجيش الوطني والقطاع المدني.

وطالب البيان الحكومة بالعمل الجاد وتحسين الوضع المعيشي لأسر الشهداء وسرعة معالجة الجرحى، كما رفع الحاضرون من قيادة اللجنة المركزية وقيادات الفروع لحزب البعث العربي الاشتراكي تحياتهم للرفيق المناضل د. عبد الوهاب محمود عبد الحميد وتمنو له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن.