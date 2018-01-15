انتصارات جديدة للجيش في (المخا) تمهد للسيطرة على (حيس) وتأمين خط الخوخة .. اخر المستجدات
مأرب برس -تغطيات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

تمكنت قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي،صباح اليوم الاثنين، من تحرير قرى الهامد والشاذلية المشقر والكديحة والنجيبة ومزارع الرمة التابعة لمديرية المخا، شمال غرب تعز، في عملية التفاف ناجحة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة.

وخاضت قوات الجيش والمقاومة معارك عنيفة ضد الميليشيات خلال العملية الهجومية التي بدأت ليل أمس وذلك بهدف تأمين خط المخا الخوخة وطريق حيس شرقا بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

واسفر الهجوم عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ أمس.

وبتحرير تلك القرى وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية سيسهل الوصول لتحرير مديرية حيس وتأمين كل من خط حيس النجيبة، وخط المخا و الخوخة.

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