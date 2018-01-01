(الدفتيريا) مرض يخنق اليمنيين حتى الموت وضحاياه في ارتفاع

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن الإصابات بمرض "الدفتيريا" ،ارتفعت إلى 769 حالة منذ بدء انتشار المرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفادت المنظة في تقرير لها، أنها رصدت 53 وفاة حالة وفاة بالمرض في 19 محافظة من أصل 23، وفي 132 مديرية من أصل 333".

وأوضح التقرير، أن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها هذا المرض.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن تفشي المرض في اليمن، مع انتشار وباء الكوليرا منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.