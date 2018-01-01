الحوثيون يستهدفون بالكاتيوشا عرضا عسكريا للشرعية .. نجاة مسئول بارز وسقوط قتلى وجرحى
مأرب برس -تغطيات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

اللواء لخشع

نجا مسئول امني بارز في قصف حوثي استهدف عرضا عسكريا ظهر اليوم الاثنين في تعز وسط اليمن فيما قتل اخرين.

وفي التفاصيل قتل 6 مدنيين وعسكريين على الأقل وأُصيب اخرين، فيما نجا نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومسؤولين حكوميين وعسكريين من قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف عرضاً عسكرياً في المعافر جنوبي محافظة تعز .

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين قصفوا بصواريخ الكاتيوشا معسكر الخيامي، وإن أحد الصواريخ سقط في منصة الحفل والثاني أمام بوابة المعسكر والثالثة أمام سور المعسكر , وصواريخ أخرى سقطت على منازل مواطنيين.

وذكرت إن الحوثيين قصفوا المعسكر أثناء العرض العسكري، وتواجد نائب وزير الداخلية ووكيلي وزارة الداخلية وقائد القوات الخاصة بعدن ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية.

وطبقا لاحصائية اولية خلف القصف 4 قتلى بينهم امراءة وطفل والمصور الصحفي محمد القدسي وعسكريين اثنين واصابة 10 آخرين جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية لمنطقة الخيامي بالمعافر.

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