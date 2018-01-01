كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" يعمل حالياً على إطلاق تقنية جديدة "تحذيرية" لكل مستخدميه.

وأوضح موقع "فون آرينا" التقني المتخصص أن التقنية الجديدة ستساعد المستخدمين على منع انتشار الأخبار "الوهمية"، والأخبار "المزعجة".

وستحل "واتساب" بتلك الطريقة أزمة إرسال بعض تطبيقات الأخبار نفس الخبر أكثر من 25 مرة للمستخدمين، وهو ما يتسبب في إزعاج شديد لهم.

وسيوجه تطبيق التراسل بتلك الطريقة إلى كل المستخدمين "تحذيراً" بأن تلك الرسائل قد تكون "مزعجة" و"غير مرغوب فيها"، ويمكن أن يوقفها في أي وقت.

وأوضحت أن تلك التقنية الجديدة لا تزال في طور "الاختبار" في الوقت الحالي، وسيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.