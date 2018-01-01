التحالف يستجيب سريعا لنداء اممي عاجل ويقدم دعم مالي كبير لليمن

قالت صحيفة سعودية، فجر اليوم الإثنين، إن دول التحالف ستقدم مليار ونصف المليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 .

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط " ، أن دول التحالف قدمت 1.5 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة أمس الأحد .

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت، الأحد، أكبر نداء إنساني لمجتمع المانحين، طالبت فيه بتوفير قرابة ثلاثة مليارات دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 .

وسيكون المبلغ المقدم من دول التحالف، نصف المبلغ الذي رصدته الأمم المتحدة لدعم جهود الاستجابة الإنسانيو

وفي وقت سابق الأحد، كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن خطة عمليات إنسانية واسعة تعدها بلاده ودول التحالف العربي في اليمن.

جاءت تصريحات المسؤول السعودي، خلال ترأسه للاجتماع الاستئنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد، الأحد، في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكر الجبير، أن المملكة ودول التحالف تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن لإغاثة ومساعدة شعبه "من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة".

وأشار أن الخطة تتضمن أيضا " توسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب؛ لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني".