مقتل 5 من ميليشيات الحوثي حاولوا زرع ألغام بحرية قرب ميدي



أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأحد، بمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية من الميليشيات الحوثية، وأسر سادس بمحافظة حجة (123 كيلومترا شمال غربي صنعاء).

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت على نسخة منه، إن «أربعة زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة، اشتبكت صباح اليوم مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للميليشيات الحوثية، وذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية».

وأكد البيان أن «القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار».

وأضاف البيان أن «هذه المجموعات تم التعامل معها والتصدي لها أثناء زراعتها لعشرات الألغام البحرية، وأن العمل جار لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة، لما تمثله من خطورة كبيرة، وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي، وكذا خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر».

وبحسب البيان، فإن «الميليشيات تسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر، في مياه البحر الأحمر، وإن أحد هذه الألغام أودى بحياة ثمانية صيادين كانوا على متن قارب صيد قبل نحو عام بالقرب من جزيرة الفشت اليمنية، التابعة لميدي».

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين منذ نحو ثلاثة أعوام في مدينة ميدي، تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.