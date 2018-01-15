ناطق التحالف : قوات الشرعية تقترب من صنعاء
مأرب برس - متابعات
الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 صباحاً

 

قال الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الجيش اليمني للشرعية حقق انتصارات كبيرة في الآونة الاخيرة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وأشار المالكي في برنامج من الرياض الذي يعرض على شاشة سكاي نيوز عربية: "هناك تقدم للجيش الوطني على جبهات الساحل الغربي وصعدة ونحو البيضاء ونهم وصرواح ويقترب من صنعاء."
وأكد أن استخدام الميليشيات الحوثية للصواريخ أرض أرض دليل على الخسائر الكبيرة التي تمنى بها.
وحذر العقيد المالكي من أن وقوع الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية بيد الميليشيات الحوثية يعتبر تهديدا لدول المنطقة والعالم.
وأضاف: "نتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول غربية فيما يخص اكتشاف الصواريخ واستهدافها والقدرات الصاروخية للميليشيات وتهريبها خاصة عبر ميناء الحديدة."
وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت مرارا استهداف الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب.
وقال المتحدث باسم التحالف إن "ميليشيا الحوثي الإيرانية تربطها علاقة مصالح بإيران وهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم وطهران تتحكم بهم."
وأضاف أن إيران تسللت إلى اليمن، عبر برامج إنمائية غير حقيقية في محافظة صعدة، لكنها كانت تهدف لدراسة الوضع السياسي في اليمن
ولفت إلى أنه بعد مقتل الرئيس اليمني السابق ظهر الوجه الحقيقي الإجرامي للميليشيات المتمثل خصوصا في القتل خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات تحاول فرض واقع على الأرض وتسعى لتهميش القبائل.
وقال المالكي إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تسعى لابتزاز المجتمع الدولي واستغلال الأزمة الإنسانية في اليمن.

 
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