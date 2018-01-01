منظمة التعاون الإسلامى تحذر من تحول اليمن إلى «ملاذ» للإرهاب

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة تتابع عن كثب التطورات في اليمن، محذرا من تحول البلاد لملاذ للتنظيمات الإرهابية.

وقال العثيمين، في سياق تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع «فريق الاتصال» التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالوضع في اليمن، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المنظمة ملتزمة بالوقوف مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وفقًا للشرعية الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وشدد على اليمن دعم وتأييد الشرعية الدستورية، ممثلةً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، معربا عن رفض المنظمة وإدانتها رفض جماعة «الحوثي» الاستجابة للجهود الأممية والإقليمية لحل الأزمة بالطرق السلمية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان اليمنى، وقتلها مؤخرا الرئيس السابق على عبدالله صالح وكبار السياسيين، مجددا التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني.

وندد بشدة بالأعمال العسكرية لميليشيات الحوثي على الحدود اليمنية - السعودية، والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية، مما يعد عدوانًا سافرًا على الأراضي السعودية، وتهديدًا للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل المشترك والدءوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذٍ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدرٍ لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.