أعلن المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد استجابة الأطراف اليمنية للدخول فى مفاوضات سياسية جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

ورحب المبعوث الأممى بافتتاح موانئ الحديدة وساليف، ودعا إلى تعاون جميع الأطراف لإبقاء هذه الموانئ مفتوحة وتشغيلية لتأمين توفير المساعدات والسلع التى يحتاج إليها الشعب اليمني.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، عن ولد الشيخ قوله أنه يقف إلى جانب الشعب اليمنى ويدافع عن السلام ، وأنه يجب على جميع الأطراف الإمتثال للقانون الإنسانى الدولى ومنح الشعب اليمنى الحق فى الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة.

ورحب المبعوث الأممى بالمبادرة السعودية لدعم العملة اليمنية من خلال إيداع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمني.

ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف الملائمة للانخراط بشكل تام فى العملية السياسية وبنوايا حسنة.