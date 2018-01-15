وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون دعمهم للرئيس هادي

أكد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة للشرعية باليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي و لمساعيه الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني .

وادان الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة،الأحد، بأشد العبارات اطلاق ميليشيا الحوثي التابعة لإيران صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيا الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

كما ادان الوزراء خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيا الانقلابية التابعة لها بالسلاح وخاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع.

ودعا الاجتماع إيران للكف عن سياسات التدخل في بعض بلدان المنطقة التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

واكد الاجتماع دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.