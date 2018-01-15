أردوغان يتوعد بسحق مقاتلي الأكراد ويحذر المعارضة التركية من التظاهر ضد عملياته العسكرية في عفرين

قال الرئيس التركي ر جب طيب إردوغان اليوم الأحد إن قواته ستسحق مقاتلي وحدات حماية الشعب ا لكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة مضيفا أنها يجب ألا تعول على دعم واشنطن لكي تتغلب على تركيا.

واتهم، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا، بعض حلفاء تركيا بتزويد وحدات حماية الشعب بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة مُحملة بأسلحة في تعليق موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.

كما حذر إردوغان مؤيدي المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية في شمال سوريا قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.

وأضاف مشيرا إلى أعضاء ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد “لتعلموا أنه أينما ذهبتم في الشوارع ستكون قوات الأمن في أعقابكم”.

كانت القوات البرية التركية قد دخلت عفرين السورية اليوم الأحد ضمن عملية تشنها أنقرة مستهدفة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة عند حدودها الجنوبية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية. وتدعم الولايات المتحدة الوحدات في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.