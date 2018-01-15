لهذا السب أوقف التحالف المسيحي صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن
مأرب برس - خاص
الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

 

قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن ضمنها السعودية والإمارات، وذلك التزاما بـ"نتائج المباحثات الأولية" التي جرت لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بين المحافظين والاشتراكيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الأول إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نتائج المباحثات الأولية"، التي جرت بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.

وأضاف المتحدث: "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن".

تجدر الإشارة إلى أن تحالفا أغلبه من الدول العربية بقيادة السعودية يقاتل المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن منذ عام 2015. ومن بين الدول التي يضمها هذا التحالف الأردن ومصر والبحرين والكويت والإمارات والمغرب والسودان والسنغال.

وكانت السعودية والإمارات من بين أهم عشرة دولة أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة إليها عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن الأردن من الدول التي تدعم الحكومة الألمانية تسليحها ماليا أيضا. وفي نهاية عام 2016 سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بنفسها للجيش الأردني 16 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر"، ووصل عدد هذه الناقلات التي تم تسليمها للجيش الأردني حاليا إلى نحو 50 ناقلة.

وكانت فون دير لاين أعلنت خلال زيارتها للأردن يوم الأحد الماضي، عقب يومين من اختتام المشاورات الاستطلاعية لتشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، مواصلة دعم تسليح الجيش الأردني. وتعتزم الحكومة الألمانية دعم تسليح الجيش الأردني مجددا بـ130 مليون يورو على مدار هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن القوات الألمانية تشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش بطائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود انطلاقا من قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال