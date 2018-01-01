السعودية تتحدث عن (مشاورات مستمرة) بين دول التحالف بشأن اليمن وتهاجم ايران

‏كشف وزير الخارجية السعودي عن مشاورات مستمرة بين دول التحالف بشأن اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن مشاورات مستمرة بين دول التحالف حول آليات دعم العملية السياسية في اليمن 'دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الجبير في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب اختتام الإجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن تدخلات إيران في المنطقة تشعل الفتن الطائفية، وأن مليشيا الحوثي الإنقلابية تنفذ أجندة إيران في اليمن.

وأكد وزير خارجية السعودية، إن منظمة التعاون الإسلامية أجمعت على ضرورة كف إيران عن دعم المليشيا بالسلاح والصواريخ.

وحول الصواريخ التي تطلقها المليشيا، أكد الجبير أن الاجتماع الوزاري على حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وذكر ‏الجبير، في كلمة له القاها خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة ملف الصواريخ الحوثية أن مليشيا الحوثي استهدفت المملكة بأكثر من300صاروخا إيرانى، مشددا على ضرورة منع إيران من الاستمرار بتزويد المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والذخيرة.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الاجتماع يعقد لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق المبيشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدينة الرياض والذي يعد انتهاكا لميثاق المنظمة وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصا قرار مجلس الأمن 2216.

وشدد على ضرورة الوقوف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول قائلا “على كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية.”.

وأضاف الجبير “المليشيا الحوثية اعترضت أكثر من 85 سفينة مساعدات ومئات الشاحنات والقوافل الإنسانية، وأكثر من 124 قافلة غذائية، و628 قافلة مساعدات إنسانية، وقامت بعمليات نهب وسرقة 5500سلة غذائية”.

ولفت الى أن المملكة قدمت مساعدات إلى اليمن تجاوزت قيمتها 2ر10 مليار دولار شملت مساعدات إنسانية وتنموية.

وأوضح الجبير أنه رغم ما تقوم به مليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات واعتداءات على المملكة إلا أنها تعد مع بقية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لإطلاق عمليات إنسانية شاملة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني.

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