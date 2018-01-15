الرئيس هادي ونائبه الاحمر يجتمعون بأبرز قائد عسكري من اقارب صالح والاخير يعلن الولاء للشرعية (تفاصيل اللقاء)

التقى رئيس الجمهورية باللواء الركن علي صالح الاحمر وهو الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صالح.

واكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح باللواء الركن علي صالح الاحمر قال ان شعبنا اليمني لن يقبل بهذه المليشيا وبأفكارها وأجندتها الطائفية الدخيلة.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" رحب رئيس الجمهورية باللواء علي صالح وبالتحاقه بقوات الشرعية والتي تأتي تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف.

من جانبه عبر اللواء ركن علي صالح الاحمر عن سروره بهذا الاستقبال ولقائه بفخامة الرئيس الذي يأتي تأكيداً على موقفه ودعمه لقيادة الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصولاً الى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم واسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، وقائد قوات الحرس الجمهوري غادر صنعاء الى محافظة مأرب ومنها إلى المملكة العربية السعودية .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس وقتها أن علي صالح الأحمر غادر محافظة مأرب متوجها إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة .

ونجح اللواء علي صالح من الوصول " إلى محافظة مأرب بعد التنسيق مع جهات عليا في الدولة وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر الذي سهل له مهمة الوصول من صنعاء الى مأرب ومنها الى السعودية.

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