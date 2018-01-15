صيد ثمين للجيش الوطني بالقرب من خط الملاحة الدولية (صور)

تمكن الجيش الوطني ممثلا بوحدة التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من قتل خمسة من عناصر المليشيات الحوثية وأسر سادس أثناء قيام تلك العناصر بعملية زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعةلمحافظة حجة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن أربعة زوارق بحرية تابعةللتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة إشتبكت العاشرة من صباح يومنا هذا الأحد مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية.

حدث ذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية وقد تمكنت القوة البحرية من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية الإرهابية كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل إثنين على متنه وأسر عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار .

واشار أن هذه المجموعات الأرهابية تم التعامل معها والتصدي لها أثناء زراعتها لعشرات الألغام البحرية وأن العمل جاري لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي وكذا خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

يذكر ان المليشيات تسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر في مياة البحر الأحمر وأن أحد هذه الألغام أودى بحياة ثمانية صيادين كانوا على متن قارب صيد قبل حوالي عام بالقرب من جزيرة الفشت اليمنية التابعة لميدي.

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1