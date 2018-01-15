قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات مع الجيش بالبيضاء
مأرب برس-البيضاء
الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

لقي خمسة عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم واصيب اخرين في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية ناطع محافظة البيضاء.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل الى مواقع الجيش والمقاومة في جبل عصيدة بمديرية ناطع.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري"ان الجيش الوطني والمقاومة احبطوا محاولة تسلل للمليشيا الى مواقع الجيش في جبل عصيدة بمديرية ناطع وكبدوهم خسائر بشرية ومادية واجبروهم على التراجع".

وأضاف" ان المواجهات اسفرت عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا واصيب اخرين بجروح مختلفة".

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