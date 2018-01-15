قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات مع الجيش بالبيضاء

لقي خمسة عناصر من المليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهم واصيب اخرين في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية ناطع محافظة البيضاء.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل الى مواقع الجيش والمقاومة في جبل عصيدة بمديرية ناطع.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري"ان الجيش الوطني والمقاومة احبطوا محاولة تسلل للمليشيا الى مواقع الجيش في جبل عصيدة بمديرية ناطع وكبدوهم خسائر بشرية ومادية واجبروهم على التراجع".

وأضاف" ان المواجهات اسفرت عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا واصيب اخرين بجروح مختلفة".