الدولار والسعودي يعاودان الصعود والبنك المركزي يعلن عن سعر صرف موحد .. تعرف على الاسعار

عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني بعد تحسن طفيف في قيمته نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت العملة المحلية تعافت قليلا بعد إيداع السعودية مبلغ ملياري دولار الى حساب البنك المركزي في عدن.

ووصل سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد بحسب مصادر مصرفية تحدثت لمأرب برس إلى 118 فيما عاد الدولار للصعود ووصلت قيمته أمام الريال اليمني الى 440.

وكان الدولار وصل إلى 510 خلال الأيام الماضية ثم تراجع إلى 400 الاسبوع الماضي بعد إعلان البنك المركزي بعدن ايداع ملياري دولار قدمت من السعودية فيما قفز الريال السعودي إلى 135 قبل أن يتراجع إلى 102 نهاية الأسبوع ذاته.

وصباح اليوم أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تسعيرة جديدة لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وحدد البنك المركزي سعر الدولار الواحد بـ379 ريال يمني للشراء، و381 للبيع في حين حدد سعر الشراء للريال السعودي 99.5 ريال، و99.8للبيع.

وكان اقتصاديون حملوا البنك المركزي مسئولية عدم استقرار صرف العملات بسبب عدم تحديد سعر موحد في اجتماعه الاخير قبل ايام.

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