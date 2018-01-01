الضالع: مقتل شخصان وإصابة ٦ آخرين في اشتباكات بين محتجين وقوات اللواء ٣٠ مدرع

قتل شخصان وأصيب ٦ آخرين في اشتباكات بين قوات تابعة للواء ٣٠ مدرع الذي يقوده العميد عبدالكريم الصيادي، ومحتجين من أفراد اللواء قاموا بقطع الخط العام في منطقة الفاخر بالعود بقعطبة في محافظة الضالع نهاية الاسبوع الفائت.

وقالت مصادر محلية أن محتجين من أفراد اللواء 30 مدرع قاموا بنصب قطاع احتجاجا على ما وصفوه باستبعادهم من كشوفات الراتب واستبدالهم بمجندين آخرين، دون أي مسوغ قانوني.

وأكد المصدر أن قيام قوة مكونة من عدة أطقم عسكرية بالنزول إلى المكان ورفع القطاع بالفوة والاشتباك مع المحجتجين ما تسبب في سقوط قتيل وجرح ستة آخرين من الطرفين، قبل أن تقوم القوة ذاتها بمحاصرة أحد الجرحى يدعى "صادق الجسري" داخل المستشفى وتصفيته بدم بارد بتوجيهات من قائد اللواء عبدالكريم الصيادي.

ويتهم المحجتيون العميد الصيادي بقصف منازل المواطنين في قريه شعور تحت مسمى انتماؤهم للقاعدة وكذا استهدافه لمحتجين يتبعون اللواء خرجوا في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، كل ذلك حد قولهم في ظل صمت القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح .