تهديدات حوثية جديدة لاعضاء البرلمان في صنعاء
مأرب برس- متابعات
الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 صباحاً

هددت الميليشيا الحوثي، برلمانيين في صنعاء بتصفية عائلاتهم حال استجابتهم لدعوة السلطات الشرعية بالتوجه إلى عدن لعقد جلسة برلمانية في فبراير القادم.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر برلماني ان لقاءات بين قيادات حوثية وبرلمانيين الأسبوع الماضي عقدت في صنعاء، هدد خلالها نائب رئيس البرلمان الانقلابي عبدالسلام هشول، بمعاقبة كل من يستجيب لدعوة الشرعية.
وأشار المصدر إلى أن عددا من الأعضاء احتجوا على تلك التهديدات باستثناء يحيى الراعي رئيس البرلمان، الذي بدا متواطئاً وخائفاً، وكشف أن أحد أعضاء البرلمان أبلغ الحاضرين بأن الميليشيات اختطفت 14 شخصا من حراسته وعائلته، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

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