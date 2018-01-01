اليمن يتوقف عن سداد ديونه لروسيا

قال مسؤول روسي إن اليمن توقف عن سداد ديونه المستحقة إلى روسيا، وذلك قبل زيارة وزير الخارجية اليمني إلى موسكو.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي، أن اليمن توقف عن سداد مستحقات مترتبة على ديون أخذها من روسيا. وأضاف للصحفيين: «من الواضح أن قدرة اليمن على الدفع قد تغيرت، لقد كان مقترضاً جيداً، حيث كان يدفع التزاماته بشكل منتظم إلا أنه توقف الآن». ولم يكشف المسؤول الروسي عن حجم الدين، إلا أنه اكتفى بالقول إنه كبير، وأشار إلى أن العديد من الدول لديها ديون غير مستقرة لصالح روسيا، والتي يجب مناقشتها في إطار نادي باريس.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو اليوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يعقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ويلتقي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي.