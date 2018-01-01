مركز الملك سلمان يزود مستشفيات يمنية بمحاليل الغسيل الكلوي

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كمية من محاليل الغسيل الكلوي إلى مستشفيات يمنية عدة، إذ قام المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الخميس الماضي بإرسال كمية من محاليل الغسيل الكلوي من مستودعات التموين الدوائي بالعاصمة عدن إلى المستشفيات التالية: (مستشفى الثورة إب 400 جلسة غسيل، ومستشفى الثورة بصنعاء 400 جلسة غسيل، والمستشفى العسكري بصنعاء 300 جلسة غسيل).

يذكر أنه جرى في وقت سابق إرسال 300 جلسة غسيل إلى محافظة الحديدة.

من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للنازحين من إقليم تهامة إلى عدن وضواحيها، حيث وزع الخميس الماضي 1250 سلة غذائية.

ويقوم المركز وشركاؤه حاليًا بمسح ميداني للوصول إلى مناطق النازحين وحصرهم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة أولى المنظمات الدولية التي اهتمت بنازحي الساحل الغربي وبادرت بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

كما قام المركز أمس الأول بتوزيع 3.5 طن تحتوي على 500 كرتون من التمور للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن، والتي بلغت 175 مشروعاً شملت كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.