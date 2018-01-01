مركز الملك سلمان يزود مستشفيات يمنية بمحاليل الغسيل الكلوي
مأرب برس_ متابعات
الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 صباحاً

 

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كمية من محاليل الغسيل الكلوي إلى مستشفيات يمنية عدة، إذ قام المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الخميس الماضي بإرسال كمية من محاليل الغسيل الكلوي من مستودعات التموين الدوائي بالعاصمة عدن إلى المستشفيات التالية: (مستشفى الثورة إب 400 جلسة غسيل، ومستشفى الثورة بصنعاء 400 جلسة غسيل، والمستشفى العسكري بصنعاء 300 جلسة غسيل).

يذكر أنه جرى في وقت سابق إرسال 300 جلسة غسيل إلى محافظة الحديدة.

من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للنازحين من إقليم تهامة إلى عدن وضواحيها، حيث وزع الخميس الماضي 1250 سلة غذائية.

ويقوم المركز وشركاؤه حاليًا بمسح ميداني للوصول إلى مناطق النازحين وحصرهم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة أولى المنظمات الدولية التي اهتمت بنازحي الساحل الغربي وبادرت بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

كما قام المركز أمس الأول بتوزيع 3.5 طن تحتوي على 500 كرتون من التمور للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن، والتي بلغت 175 مشروعاً شملت كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال